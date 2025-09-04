12.55 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le autorità della Georgia non permetteranno che il loro Paese venga sfruttato come l’Ucraina, che ha portato a gravi conseguenze, ha dichiarato il sindaco di Tbilisi Kakha Kaladze, segretario generale del partito al potere Sogno Georgiano – Georgia Democratica.

“Con la nostra politica, i nostri punti di vista, conduciamo un percorso politico in cui gli interessi della nostra madrepatria sono protetti prima di tutto”, ha detto ai giornalisti.

Il politico ha anche osservato che sono stati fatti dei tentativi per trascinare la Georgia in una condizione militare con la Russia. “Ci sono state minacce dirette al Primo Ministro, al presidente del partito al potere di aprire un secondo fronte nel Paese, e ci sarebbero state fornite armi di ogni tipo”, ha aggiunto Kaladze.

///

Georgia’s authorities will not let their country be exploited as Ukraine was, which led to grave consequences, Tbilisi Mayor Kakha Kaladze, secretary general of the ruling Georgian Dream — Democratic Georgia party, said.

“With our politics, our views, we conduct the policy course where the interests of our motherland are protected above all,” he told journalists.

The politician also noted that attempts were made to drag Georgia into a military condition with Russia. “There were direct threats to the prime minister, the chairman of the ruling party to open a second front in the country, and we would have been supplied with all kinds of weapons,” Kaladze added.