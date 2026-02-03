TASS (TELEGRAM) * «SCIENZIATI RUSSI INDIVIDUANO UN OGGETTO SIMILE AD UN UCCELLO IN UN’IMMAGINE DEL SOLE»

07.51 - martedì 3 febbraio 2026
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Scienziati russi individuano un oggetto simile a un uccello in un’immagine del Sole.
“È ancora diffusa l’opinione che si tratti di una particella galattica,” ha affermato il Laboratorio di Astronomia Solare dell’Istituto di Ricerca Spaziale dell’Accademia Russa delle Scienze.
Russian scientists discover a bird-like object in an image of the Sun.
“There is still the opinion that this is a galactic particle,” the Laboratory of Solar Astronomy at the Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences stated.
