TASS (TELEGRAM) * REUTERS, «LA NATO NON CONSIDERA UN ATTACCO L’INCURSIONE DI DRONI IN POLONIA»

10.43 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La NATO non sta trattando l’incursione dei droni di mercoledì nel territorio polacco come un attacco, ha riferito Reuters, citando fonti.

“È stata la prima volta che gli aerei della NATO hanno agganciato potenziali minacce nello spazio aereo alleato”, ha detto una fonte, aggiungendo che i sistemi di difesa aerea Patriot della NATO nella regione hanno rilevato i droni con i loro radar, ma non li hanno agganciati.

Nel frattempo, sono stati trovati detriti di droni in un cimitero nel sud-est della Polonia, a 40 chilometri dal confine ucraino. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha definito l’incidente del drone “una grande provocazione”

///

NATO is not treating Wednesday’s drone incursion into Polish territory as an attack, Reuters reported, citing sources.

“It was the first time NATO aircraft have engaged potential threats in allied airspace,” a source said, adding that NATO’s Patriot air defense systems in the region had detected the drones with their radars but not engaged them.

Meanwhile, drone debris has been found in a cemetery in southeastern Poland, 40 kilometers from the Ukrainian border. Polish Prime Minister Donald Tusk slammed the drone incident as “a major provocation.”