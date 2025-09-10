Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * VON DER LEYEN, «L’UE PROMETTE ALL’UCRAINA UN PRESTITO MILITARE DI 6 MILIARDI, PER LO SVILUPPO CONGIUNTO DI DRONI»

10.23 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’UE promette all’Ucraina un prestito militare di 6 miliardi di euro per lo sviluppo congiunto di droni, ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Ha aggiunto che la Commissione Europea non intende confiscare i beni russi, ma li utilizzerà per emettere prestiti sotto forma di “riparazioni” all’Ucraina.

///

The EU promises Ukraine a €6 billion military loan for the joint development of drones, President of the European Commission Ursula von der Leyen said.

She added that the European Commission does not intend to confiscate Russian assets, but will use them to issue loans in the form of “reparations” to Ukraine.

