TASS (TELEGRAM) * PEZESHKIAN, «ISRAELE E USA HANNO TRADITO LA DIPLOMAZIA, COLPENDO L’IRAN DURANTE NEGOZIATI LA CRISI DEL PROGRAMMA NUCLEARE»

21.33 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Israele e gli Stati Uniti hanno tradito la diplomazia colpendo l’Iran mentre erano in corso i negoziati per risolvere la crisi del programma nucleare iraniano, ha dichiarato il Presidente Masoud Pezeshkian intervenendo nel dibattito generale dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Gli attacchi aerei condotti dal regime sionista e dagli Stati Uniti d’America su città, case e infrastrutture iraniane mentre erano in corso i negoziati diplomatici costituiscono un grave tradimento della diplomazia e un indebolimento degli sforzi per stabilire la stabilità e la pace”, ha detto.

///

Israel and the US betrayed diplomacy by striking Iran while negotiations to resolve the crisis surrounding the Iranian nuclear program were underway, President Masoud Pezeshkian said while speaking during the general debate at the 80th session of the UN General Assembly.

“The airstrikes carried out by the Zionist regime and the United States of America on Iranian cities, homes, and infrastructure while diplomatic negotiations were underway constitute a grave betrayal of diplomacy and a weakening of efforts to establish stability and peace,” he said.