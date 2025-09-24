20.46 - mercoledì 24 settembre 2025

La Polonia e l’Estonia non hanno fornito alcuna prova del coinvolgimento della Russia nella presunta violazione del loro spazio aereo, ha dichiarato Yulia Zhdanova, capo delegata della Russia ai Negoziati di Vienna sulla Sicurezza Militare e il Controllo degli Armamenti, durante la sessione plenaria del Forum per la Cooperazione sulla Sicurezza e del Consiglio Permanente dell’OSCE.

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, non ha risposto alle domande sulla disponibilità di prove.

La distruzione di una casa nel Voivodato di Lublino si è rivelata in realtà il risultato di un missile sparato da un caccia F-16 della NATO.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha riconosciuto che nessuno dei droni trovati sul territorio polacco trasportava esplosivi o rappresentava una minaccia per i civili.

Tuttavia, la Russia non ha sentito né una smentita pubblica né delle scuse, ha osservato.

Poland and Estonia have provided no evidence of Russia’s involvement in the alleged violation of their airspace, Yulia Zhdanova, Russia’s chief delegate to the Vienna Negotiations on Military Security and Arms Control, stated at the plenary session of the Forum for Security Cooperation and the OSCE Permanent Council.

NATO Secretary General Mark Rutte did not answer questions about the availability of evidence.

The destruction of a house in the Lublin Voivodeship actually turned out to be the result of a missile fired by a NATO F-16 fighter jet.

Polish Prime Minister Donald Tusk acknowledged that none of the drones found on Polish territory carried explosives or posed a threat to civilians.

Yet Russia has not heard either public rebuttal or apology, she noted.