“MOVIMENTO INDIPENDENZA – CIRCOLO ROVERETO“ (TN) * VANDALISMI: «DELINQUENZA IN CITTÀ, IL SINDACO VERIFICHI LA PRESENZA E LA REGOLARITÀ DEGLI IMMIGRATI»

07.43 - mercoledì 26 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nuovi fatti di delinquenza a Rovereto. La cronaca giornalistica riferisce ormai quasi quotidianamente di vandalismi e fatti di delinquenza a Rovereto e in Vallagarina, il più recente in ordine di tempo il tentativo di forzare con un piede di porco la porta d’ingresso dell’atelier sartoria di Cristina Senter, alla quale desideriamo esprimere la nostra solidarietà che al tempo stesso estendiamo anche a tutti gli altri titolari e dipendenti di attività commerciali e persone che hanno subito attacchi o aggressioni fisiche da parte di malviventi e baby gang a Rovereto e in Vallagarina.

Rovereto non è una città sicura e l’evidenza di quanto frequentemente accade ci consente di affermare con certezza questa realtà contraddicendo il tentativo del Sindaco orientato a tranquillizzare i cittadini, ma trovando smentita nel continuo verificarsi di atti aggressivi lontani da ogni regola di convivenza civile e nella diffusa percezione di insicurezza manifestata dai roveretani. La situazione esistente in città esige che il Sindaco nel suo incarico istituzionale emargini ogni condizionamento ideologico e buonista classico di certa sinistra, privilegiando invece l’osservanza delle sue attribuzioni nei servizi di competenza statale disposte con Legge e fra queste “la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Commissario del Governo”, nel caso di specie evidenziando al Commissario del Governo uno stato di fatto che in materia di sicurezza appare fuori controllo. Questo pur senza nulla eccepire circa l’impegno delle forze dell’Ordine, che però dovrebbero essere poste in condizione di agire con maggiori strumenti e con la certezza di non dover incorrere in accuse inconcepibili quando intervengono in difesa dei cittadini e dell’ordine pubblico.

Inoltre, nuovamente evitando ogni condizionamento ideologico caratterizzante della sinistra e tenendo conto dell’eccessivo flusso migratorio che grava su Rovereto, il Sindaco dovrebbe avvertire la necessità di attenta ricognizione del numero di immigrati presenti in città, accertando se tutti siano regolari e quali attività di lavoro svolgano e segnalando e chiedendo con forza l’immediata espulsione di immigrati irregolari e/o coinvolti in attività delinquenziali. Infine, ricordando che nella precedente consiliatura il Sindaco aveva richiesto addirittura la presenza dei Reparti speciali di Polizia per presidiare l’abbattimento degli alberi di Viale Trento in presenza della protesta di cittadini e famiglie inermi, nulla vieta al Sindaco di chiedere attualmente la presenza dell’Esercito per contrastare la delinquenza dilagante oltre ogni limite di tollerabilità e per ristabilire l’ordine pubblico.

*

Presidente Carla Tomasoni

Per il Circolo “Indipendenza” di Rovereto e Vallagarina