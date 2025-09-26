TASS (TELEGRAM) * «MOSCA SI RISERVA IL DIRITTO DI ADOTTARE MISURE DI RITORSIONE, NEL CASO IN CUI I PAESI EUROPEI PORTINO AVANTI I LORO PIANI ILLEGITTIMI DI ESPROPRIAZIONE DEI BENI RUSSI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Mosca si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione nel caso in cui i Paesi europei portino avanti i loro piani illegittimi di espropriazione dei beni russi, ha dichiarato l’Ambasciata a Londra in un comunicato.
“Stiamo monitorando da vicino lo sviluppo di questi piani illegittimi. Nel pieno rispetto del principio di reciprocità nelle relazioni internazionali, la Russia si riserva il diritto di prendere delle contromisure”, si legge nella dichiarazione.
L’ambasciata ha sottolineato che “è assolutamente impossibile giustificare tali azioni con motivazioni pseudo-legali”, aggiungendo che “nessuna transazione che coinvolga beni russi può essere effettuata senza il consenso del proprietario.”
///
Moscow reserves the right to take retaliatory measures if European countries move forward with their illegitimate plans to expropriate Russian assets, the Embassy in London said in a statement.
“We are closely monitoring the development of these illegitimate plans. In full accordance with the principle of reciprocity in international relations, Russia reserves the right to take countermeasures,” the statement said.
The embassy stressed that “it is completely impossible to justify such actions by pseudo-legal grounds,” adding that “no transactions involving Russian assets can be carried out without the owner’s consent.”