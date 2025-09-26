Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * «GLI OPERATORI DI DRONI DEL BATTLEGROUP WEST HANNO ELIMINATO DRONI UCRAINI ALLA PERIFERIA DI KIROVSK, NELLA REPUBBLICA POPOLARE DONETSK»

22.18 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli operatori di droni del Battlegroup West hanno eliminato un gruppo di operatori di droni ucraini alla periferia di Kirovsk, nella Repubblica Popolare di Donetsk, hanno riferito le agenzie di sicurezza russe alla TASS.

Video: TASS.

///

Drone operators of Battlegroup West have eliminated a group of Ukrainian drone operators on the outskirts of Kirovsk, in the Donetsk People’s Republic, Russian security agencies told TASS.

Video: TASS

