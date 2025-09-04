Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «MELONI ESCLUDE L’INVIO DI TRUPPE IN UCRAINA, PROPONE UN NUOVO MECCANISMO DI SICUREZZA COLLETTIVA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
22.22 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, durante una riunione a distanza dei leader della cosiddetta “coalizione dei volenterosi”, ha annunciato che Roma non invierà le sue truppe in Ucraina.

Secondo una dichiarazione del suo servizio stampa, ha ribadito la sua proposta di “creare un meccanismo di sicurezza collettiva, basato sull’articolo 5 del Trattato di Washington, come elemento chiave di una componente politica di garanzie di sicurezza per l’Ucraina”

///
Italian Prime Minister Giorgia Meloni at a remote meeting of the leaders of the so-called “coalition of the willing” announced that Rome will not send its troops to Ukraine.

According to a statement from her press service, she reiterated her proposal on “creating a collective security mechanism, based on Article 5 of the Washington Treaty, as the key element of a political component of security guarantees for Ukraine.”

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.