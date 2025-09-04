TASS (TELEGRAM) * TUSK A PARIGI: «LA POLONIA CERCA GARANZIE DI SICUREZZA, PROTEZIONE DELLO SPAZIO AEREO UCRAINO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
La Polonia chiederà garanzie di sicurezza ai suoi partner nell’ambito di un’iniziativa per proteggere lo spazio aereo ucraino, ha dichiarato il Primo Ministro Donald Tusk ai giornalisti dopo una riunione della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi a Parigi.
“Ho informato i nostri partner che la Polonia è interessata a garantire la sicurezza dello spazio aereo ucraino, ma questo deve essere accompagnato da garanzie per la sicurezza della Polonia”, ha detto Tusk durante un briefing a bordo del suo aereo prima di lasciare Parigi, come trasmesso da TVP Info.
“Non possiamo in alcun modo ridurre il nostro livello di sicurezza e i nostri partner devono tenerlo presente”, ha sottolineato, aggiungendo che gli esperti polacchi parteciperanno alle discussioni sull’iniziativa.
///
Poland will demand security guarantees from its partners as part of an initiative to protect Ukrainian airspace, Prime Minister Donald Tusk told reporters following a meeting of the so-called Coalition of the Willing in Paris.
“I have informed our partners that Poland is interested in ensuring that Ukrainian airspace is safe, but this must be accompanied by guarantees for Poland’s security,” Tusk said during a briefing aboard his plane before leaving Paris, as broadcast by TVP Info.
“We cannot in any way reduce our level of security, and our partners must bear this in mind,” he stressed, adding that Polish experts would take part in discussions on the initiative.