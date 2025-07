TASS * «L’IRAN MODIFICA LA COOPERAZIONE CON L’AIEA, GARANZIE DI SICUREZZA PER GLI ISPETTORI NUCLEARI»

16.26 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Iran non ha interrotto completamente la cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ma continuerà in un nuovo formato in futuro, ha detto il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. “La nostra cooperazione con l’agenzia non è stata interrotta ma assumerà una nuova forma, che è del tutto logica in considerazione delle nuove realtà e degli sviluppi recenti”, ha detto durante un incontro con ambasciatori e capi di missioni diplomatiche straniere. “Le richieste dell’AIEA per continuare le ispezioni in Iran saranno esaminate caso per caso dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale tenendo debito conto delle considerazioni di sicurezza.” Secondo il principale diplomatico iraniano, Teheran è preoccupata per le questioni di sicurezza degli ispettori dell’AIEA nei siti nucleari iraniani a causa dei rischi di detonazione di munizioni inesplose dopo la guerra con Israele.

///

Iran has not halted cooperation with the International Atomic Energy Agency (IAEA) completely but will continue it in a new format in the future, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said.

“Our cooperation with the agency has not been stopped but it will take a new shape, which is quite logical amid the new realities and recent developments,” he said at a meeting with ambassadors and heads of foreign diplomatic missions. “IAEA requests for continuing inspections in Iran will be considered in each particular case by the Supreme National Security Council with due account of security considerations.”

According to the top Iranian diplomat, Tehran is concerned over issues of ensuring IAEA inspectors’ security at Iranian nuclear facilities because there risks of detonating unexploded munitions after the war with Israel.