16.04 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Sebbene sia improbabile una guerra tra la Russia e l’Europa, la Russia dovrebbe comunque rimanere vigile, ha scritto il Vice Presidente del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram.

Gli scenari di una guerra con la Russia nei prossimi cinque anni vengono venduti alle persone in tutte le edicole d’Europa.

Non può essere, ha scritto il politico, aggiungendo che “la probabilità che si verifichi un incidente mortale esiste sempre”.

E un conflitto di questo tipo comporta un rischio assolutamente reale di degenerare in una guerra con armi di distruzione di massa, ha avvertito l’alto funzionario della sicurezza russa.

///

Although a war between Russia and Europe is unlikely, Russia should still stay vigilant, Deputy Security Council Chairman Dmitry Medvedev wrote on his Telegram channel.

Scenarios of a war with Russia in the next five years are peddled to people from every newsstand in Europe. It just cannot be, the politician wrote, adding that “the likelihood of a fatal accident happening always exists.”

And such a conflict is fraught with an absolutely real risk of escalating into a war using weapons of mass destruction, the senior Russian security official warned.