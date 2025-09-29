Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * «IL VEICOLO ELETTRICO ATOM RUSSO DEBUTTA ALL’ESTERO, PRIMO PROTOTIPO PRE-PRODUZIONE ALLA FIERA DI MINSK»

16.04 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un prototipo di pre-produzione del veicolo elettrico Atom russo è stato presentato per la prima volta in una fiera all’estero – alla fiera Innoprom di Minsk, ha riferito un corrispondente della TASS.

Lo sviluppo dell’Atom è in corso dal 2021 e il primo prototipo funzionale è stato presentato a Mosca nel maggio 2023.

///

A pre-production prototype of the Russian Atom electric vehicle was unveiled for the first time at an exhibition abroad – at the Innoprom exhibition in Minsk, a TASS correspondent reported.

Development of the Atom has been underway since 2021, and the first functional prototype was unveiled in Moscow in May 2023.

