TASS (TELEGRAM) * «L’EQUIPAGGIO DEL DRONE ORLAN-10 HA ASSISTITO ALLA DISTRUZIONE DI UN PUNTO DI SCHIERAMENTO UCRAINO SULLA RIVA DESTRA DEL FIUME DNEPR» (VIDEO)

09.26 - lunedì 22 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’equipaggio del drone Orlan-10 ha assistito alla distruzione di un punto di schieramento ucraino sulla riva destra del fiume Dnepr. Ha dichiarato un operatore senior alla TASS. Video: Daniil Mikhailov/TASS.

Orlan-10 drone crew assisted in destroying a Ukrainian deployment point on the right bank of the Dnepr River, a senior operator told TASS.

Video: Daniil Mikhailov/TASS

