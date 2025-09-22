09.26 - lunedì 22 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
L’equipaggio del drone Orlan-10 ha assistito alla distruzione di un punto di schieramento ucraino sulla riva destra del fiume Dnepr. Ha dichiarato un operatore senior alla TASS. Video: Daniil Mikhailov/TASS.
///
Orlan-10 drone crew assisted in destroying a Ukrainian deployment point on the right bank of the Dnepr River, a senior operator told TASS.
Video: Daniil Mikhailov/TASS
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA