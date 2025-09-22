(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I punti chiave delle dichiarazioni del segretario stampa del Cremlino, Dmitry Peskov, alla TASS:
Il Presidente russo Vladimir Putin sta compiendo grandi sforzi per risolvere la situazione in Ucraina a livello politico e diplomatico.
Il leader russo è pronto a risolvere la crisi ucraina tramite colloqui.
I Paesi europei sono in missione per ostacolare la pace in Ucraina, mentre continuano a intensificare il confronto con Mosca.
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua ad impegnarsi per risolvere la crisi ucraina e la sua reazione emotiva è comprensibile.
Key takeaways from statements by Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov to TASS:
Russian President Vladimir Putin is applying major efforts to settle the situation in Ukraine politically and diplomatically
The Russian leader is ready to settle the Ukrainian crisis via talks
European countries are on a mission to impede peace in Ukraine, as they continue to escalate confrontation with Moscow
US President Donald Trump continues to exert efforts on settling the Ukraine crisis and his emotional reaction understandable