19.12 - sabato 27 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La NATO non minaccia solo la Russia e la Cina, ma sta cercando di circondare militarmente tutta l’Eurasia.

La Russia non ha alcuna intenzione e non ha mai avuto alcuna intenzione di attaccare la NATO e l’UE.

Qualsiasi aggressione contro la Russia riceverà una risposta decisiva, la NATO e l’UE non devono avere dubbi al riguardo.

Kiev e i suoi sponsor europei non comprendono l’urgenza del momento e non sono pronti a negoziare onestamente.

La Russia è pronta a colloqui per eliminare le cause profonde del conflitto in Ucraina.

L’Europa permette a Kiev di compiere atti terroristici, esecuzioni e sabotaggi sconsiderati nell’ossessione di infliggere una “sconfitta strategica” alla Russia.

Il rifiuto da parte dell’Occidente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU dell’iniziativa di Russia e Cina sulle sanzioni anti-Iran ha messo in luce il suo percorso di sabotaggio degli accordi.

La Russia ripone alcune speranze nel proseguimento del dialogo con gli Stati Uniti, vedendo uno sforzo di pragmatismo nell’amministrazione Trump.

Key takeaways from Sergey Lavrov’s speech at the 80th session of the UN General Assembly:

NATO threatens not only Russia and China, it is trying to encircle all of Eurasia militarily

Russia has no intention and never had any intention to attack NATO and the EU

Any aggression against Russia will receive a decisive response, NATO and the EU should have no doubts about this

Kiev and its European sponsors do not understand the urgency of the moment and are not ready to negotiate honestly

Russia is ready for talks to eliminate the root causes of the conflict in Ukraine

Europe allows Kiev to carry out terrorist acts, executions and reckless sabotage in an obsession to inflict a “strategic defeat” on Russia

The West’s rejection in UN Security Council of the initiative by Russia and China on anti-Iran sanctions exposed its course to sabotage agreements

Russia attaches certain hopes to continuing dialogue with the US, seeing a strive for pragmatism in the Trump administration