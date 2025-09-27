ZELENSKY (TELEGRAM) * UCRAINA: «ESPORTAZIONI CONTROLLATE DI ARMI, PER FINANZIARE DRONI E SISTEMI MANCANTI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Per quanto riguarda la questione dell’esportazione controllata di armi, è controllata perché si tratta dell’esportazione di armi che non mancano all’esercito ucraino.
La priorità sono le Forze Armate dell’Ucraina, e dove possiamo produrre di più, e l’esercito ucraino non ha bisogno di più, possiamo esportare il resto.
E il denaro ricavato da queste esportazioni sarà speso per ciò che manca, compresi gli scarsi droni, ossia intercettori, droni a lungo raggio, ecc.
La nostra priorità è quella di rifornire l’esercito ucraino, e questa sarà la nostra priorità fino alla fine della guerra in ogni caso.
Ecco perché le esportazioni saranno controllate fino alla fine della guerra.
Per quanto riguarda le destinazioni, ci sono l’Europa, gli Stati Uniti e il Medio Oriente.
All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, abbiamo raggiunto un accordo con il continente africano, e abbiamo già proposte da diversi Paesi africani e una richiesta di rappresentanza in Africa.
///
Щодо питання контрольованого експорту зброї, саме контрольованого, тому що це експорт тієї зброї, із якою в української армії немає дефіциту.
Пріоритет – Збройні Сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії не потрібно більше, цей залишок ми можемо експортувати.
І гроші від цього експорту вже витрачати на те, на що не вистачає, зокрема на дефіцитні дрони, тобто перехоплювачі, далекобійні тощо.
Наш пріоритет – це наповнення української армії, і наш пріоритет буде таким до кінця війни у будь-якому випадку.
Тому й експорт буде контрольований до кінця війни.
Що стосується напрямків, є Європа, США, Близький Схід.
На майданчику Генасамблеї ООН відбулася домовленість з Африканським континентом, вже є пропозиції кількох африканських країн і запит щодо представництва в Африці.