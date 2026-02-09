Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

COLDIRETTI * UE: «BENE CORTE CONTI SU COMPLESSITÀ PAC, 10 MILIARDI RECUPERATI PER I VERI AGRICOLTORI»

19.04 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

I rilievi della Corte dei Conti Ue sull’attuale architettura della Pac confermano le perplessità manifestate dalla Coldiretti sulle criticità della proposta della Commissione Ue, che rischia di snaturare la Politica agricola comune, complicare le regole per l’accesso ai fondi delle imprese, andare in direzione opposta alle esigenze di semplificazione e far venire meno quell’eccezionalismo agricolo che ha garantito la crescita della produzione agroalimentare europea.

Grazie alle mobilitazioni di Coldiretti sono stati recuperati 10 miliardi di fondi della Politica agricola comune, cancellando di fatto i tagli proposti dalla Von der Leyen. Ora la battaglia è quella di garantire che i finanziamenti vadano solo ai veri agricoltori con regole chiare e certe e senza burocrazia che uccide la libertà delle imprese.

OPINIONEWS ITALIA

