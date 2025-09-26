TASS (TELEGRAM) * «L’ASTEROIDE 2025 SU4 CON UN DIAMETRO DI DUE METRI È PASSATO VICINO ALLA TERRA AD UNA DISTANZA DI CIRCA 20 MILA CHILOMETRI»

10.59 - venerdì 26 settembre 2025

L’asteroide 2025 SU4 con un diametro di due metri è passato vicino alla Terra ad una distanza di circa 20.000 chilometri.

È stato scoperto per la prima volta meno di 24 ore prima dell’avvicinamento.

“L’asteroide non ha rappresentato una minaccia significativa per la Terra a causa delle sue piccole dimensioni, tuttavia ha dimostrato ancora una volta l’alta densità di corpi celesti minori nel sistema solare interno e la possibilità di una loro apparizione inaspettata vicino al pianeta”, ha dichiarato alla TASS il laboratorio di astronomia solare dell’Istituto di Ricerca Spaziale dell’Accademia delle Scienze russa.

Asteroid 2025 SU4 with a diameter of two meters has passed close to Earth at a distance of about 20,000 kilometers.

It was first discovered less than 24 hours before the approach.

“The asteroid did not pose any significant threat to Earth due to its small size, however, it again demonstrated the high density of minor celestial bodies in the inner solar system and the possibility of their unexpected appearance near the planet,” the solar astronomy laboratory of the Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences told TASS.