Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «LA RUSSIA HA PRESENTATO IL SISTEMA DI LANCIO MULTIPLO DI RAZZI SARMA, AL WORLD DEFENSE SHOW 2026 DI RIYADH» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
09.21 - domenica 8 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Domenica, la Russia ha presentato il suo ultimo sistema di lancio multiplo di razzi Sarma al World Defense Show 2026 ospitato da Riyadh, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS.

Il lanciarazzi multiplo è stato presentato insieme al drone Supercam S350, progettato per la ricognizione e la designazione dei bersagli, e al pacchetto di automazione del controllo del fuoco di artiglieria Planshet-A.

///

On Sunday, Russia unveiled its latest multiple launch rocket system Sarma at World Defense Show 2026 being hosted by Riyadh, a TASS correspondent reported.

The multiple rocket launcher was showcased jointly with the Supercam S350 drone designed for target reconnaissance and target designation and the Planshet-A artillery fire control automation package.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.