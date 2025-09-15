TASS (TELEGRAM) * «LA RUSSIA DEVE SAPERE CHE RISPONDEREMO, WADEPHUL CHIEDE RINFORZI NATO AD EST»

07.07 - lunedì 15 settembre 2025

Il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha esortato gli alleati della NATO a rafforzare il fianco orientale dell’alleanza e ad aumentare la pressione sulla Russia.

“La Russia deve sapere che risponderemo sempre”, ha detto Wadephul, commentando le recenti incursioni di droni in Polonia e Romania.

Ha sottolineato la necessità di migliorare le risorse di confine della NATO, in particolare la difesa aerea.

“Si tratta soprattutto di sistemi in grado di reagire più rapidamente. Abbiamo già difese di questo tipo in Grecia e Spagna – dovremmo prendere in considerazione la possibilità di dispiegarle direttamente sul fianco orientale”, ha detto al canale televisivo ZDF.

German Foreign Minister Johann Wadephul has urged NATO allies to reinforce the alliance’s eastern flank and step up pressure on Russia.

“Russia must know that we will always respond,” Wadephul said, commenting on recent drone incursions into Poland and Romania.

He stressed the need to improve NATO’s border assets, particularly air defense.

“This primarily involves systems that can react faster. We already have such defenses in Greece and Spain — we should consider deploying them directly to the eastern flank,” he told the ZDF TV channel.