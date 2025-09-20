ZELENSKY (TELEGRAM) * «ATTACCO RUSSO NOTTURNO, 40 MISSILI E 580 DRONI CONTRO L’UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Per tutta la notte, l’Ucraina è stata sottoposta a un massiccio attacco russo. Il nemico ha utilizzato 40 missili, da crociera e balistici, e circa 580 droni di vario tipo. Sono grato a tutti i nostri soldati che hanno difeso il cielo per tutta la notte, ai nostri piloti di F-16 che ancora una volta hanno dimostrato le loro capacità e hanno lavorato efficacemente per difendere l’Ucraina dai missili da crociera.
La città e la regione di Dnipro, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, le comunità delle regioni di Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy e Kharkiv sono state sotto attacco. Il nemico ha preso di mira le nostre infrastrutture, le aree residenziali e le imprese civili. A Dnipro, è stato registrato un colpo diretto da un razzo con una munizione a grappolo in un grattacielo. Al momento, ci sono decine di feriti nei bombardamenti.
Purtroppo, tre persone sono state uccise. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro amici. Ogni attacco di questo tipo non è una necessità militare, ma una strategia deliberata della Russia per intimidire i civili e distruggere le nostre infrastrutture.
Ecco perché abbiamo bisogno di una forte risposta internazionale. L’Ucraina ha dimostrato di poter difendere se stessa e l’Europa, ma per essere uno scudo affidabile, dobbiamo agire insieme: rafforzare le nostre difese aeree, aumentare le forniture di armi ed espandere le sanzioni contro la macchina militare russa e i settori che la finanziano.
Ogni restrizione alla Russia è una vita salvata. Ringrazio tutti coloro che ci aiutano e ci sostengono.
Всю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії.
Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів.
Дякую всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет.
Під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.
Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства.
У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.
Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу.
Три людини, на жаль, загинули.
Мої співчуття рідним і близьким.
Кожен такий удар – це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру.
Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь.
Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують.
Кожне обмеження Росії – це врятовані життя.
Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас.