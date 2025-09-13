TASS (TELEGRAM) * «LA DIFESA AEREA RUSSA ABBATTE 42 DRONI UCRAINI, COLPITI IN SETTE REGIONI»

07.35 - sabato 13 settembre 2025

*

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato ed eliminato 42 veicoli aerei senza pilota ucraini durante la notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

Secondo il Ministero, 15 droni sono stati abbattuti “sopra la Regione di Rostov, 12 – sopra la Regione di Belgorod, 10 – sopra la Regione di Volgograd, due – sopra la Crimea e uno ciascuno sopra le regioni di Kaluga, Kursk e Smolensk”

///

Russian air defense systems intercepted and eliminated 42 Ukrainian unmanned aerial vehicles overnight, the Russian Defense Ministry said.

According to it, 15 drones were taken down “over the Rostov Region, 12 – over the Belgorod Region, 10 – over the Volgograd Region, two – over Crimea, and one each over the Kaluga, Kursk and Smolensk regions.”