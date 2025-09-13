Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «L’AMMINISTRAZIONE USA AGLI STATI G7, “TARIFFE AI PAESI CHE ACQUISTANO PETROLIO RUSSO”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
06.10 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’amministrazione statunitense ha detto ai rappresentanti degli altri Stati del G7 che devono introdurre tariffe sui Paesi che acquistano il petrolio russo.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent e il Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer “hanno accolto con favore l’impegno ad aumentare la pressione delle sanzioni e ad esplorare l’utilizzo dei beni sovrani russi immobilizzati per favorire ulteriormente la difesa dell’Ucraina”

Hanno anche sottolineato la necessità di uno “sforzo unificato” dei Paesi occidentali per tagliare le entrate della Russia e “applicare una pressione economica sufficiente”

///

The US administration has told representatives from other G7 states that they must introduce tariffs on the countries that purchase Russian oil.

US Treasury Secretary Scott Bessent and Trade Representative Jamieson Greer “welcomed commitments to increase sanctions pressure and explore using immobilized Russian sovereign assets to further benefit Ukraine’s defense.”

They also pointed out the need for a “unified effort” of Western countries to cut off Russia’s revenues and “apply sufficient economic pressure.”

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.