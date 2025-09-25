Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * KATZ (MINISTRO DIFESA ISRAELE): «L’AVIAZIONE HA ATTACCATO UNA SERIE DI OBIETTIVI HOUTHI, NELLA CAPITALE DELLO YEMEN»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.28 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’aviazione israeliana ha attaccato una serie di obiettivi Houthi nella capitale dello Yemen, Sanaa, ha dichiarato il Ministro della Difesa Israel Katz.

“L’IDF ha colpito diversi campi militari, tra cui un campo dello Stato Maggiore Houthi, ha eliminato molte decine di operatori terroristici Houthi e ha distrutto scorte di UAV e armi”, ha scritto su X.

///

Israel’s air force has attacked a number of Houthi targets in Yemen’s capital Sanaa, Defense Minister Israel Katz said.

“The IDF struck several military camps, including a camp of the Houthi general staff, eliminated many dozens of Houthi terror operatives, and destroyed stockpiles of UAVs and weaponry,” he wrote on X.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.