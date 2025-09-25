TASS (TELEGRAM) * KATZ (MINISTRO DIFESA ISRAELE): «L’AVIAZIONE HA ATTACCATO UNA SERIE DI OBIETTIVI HOUTHI, NELLA CAPITALE DELLO YEMEN»

17.28 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’aviazione israeliana ha attaccato una serie di obiettivi Houthi nella capitale dello Yemen, Sanaa, ha dichiarato il Ministro della Difesa Israel Katz.

“L’IDF ha colpito diversi campi militari, tra cui un campo dello Stato Maggiore Houthi, ha eliminato molte decine di operatori terroristici Houthi e ha distrutto scorte di UAV e armi”, ha scritto su X.

Israel’s air force has attacked a number of Houthi targets in Yemen’s capital Sanaa, Defense Minister Israel Katz said.

“The IDF struck several military camps, including a camp of the Houthi general staff, eliminated many dozens of Houthi terror operatives, and destroyed stockpiles of UAVs and weaponry,” he wrote on X.