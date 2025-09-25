TASS (TELEGRAM) * «L’AMBASCIATA RUSSA IN DANIMARCA HA DEFINITO ASSURDE LE ACCUSE SUL PRESUNTO COINVOLGIMENTO DI DRONI NEL PAESE SCANDINAVO»

17.24 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Ambasciata russa in Danimarca ha respinto e definito assurde le recenti accuse sul presunto coinvolgimento della Russia nell’ultimo incidente dei droni nel Paese scandinavo.

“La parte russa respinge categoricamente le assurde accuse sul [suo presunto] ruolo negli incidenti”, ha annunciato la missione diplomatica russa sul suo canale Telegram.

Secondo i rapporti precedenti, gli aeroporti di Copenaghen e Aalborg in Danimarca hanno temporaneamente sospeso le loro operazioni dopo che sono stati rilevati veicoli aerei senza pilota non identificati nello spazio aereo sopra il territorio del Paese.

The Russian Embassy in Denmark has dismissed and called absurd recent allegations about Russia’s alleged involvement in the Scandinavian country’s latest drones’ incident.

“The Russian side flatly rejects absurd allegations about [its alleged] role in the incidents,” the Russian diplomatic mission announced on its Telegram channel.

According to earlier reports, the Copenhagen and Aalborg Airports in Denmark temporarily suspended their operations after unidentified unmanned aerial vehicles had been detected in the airspace over the country’s territory.