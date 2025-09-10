ON. FERRARI (PD) * RIFORMA STATUTO DI AUTONOMIA – TN-AA/SÜDTIROL: «UN TESTO DEBOLE, CHE LA DESTRA NON HA VOLUTO RAFFORZARE»

17.24 - mercoledì 10 settembre 2025

Riforma Statuto di autonomia. Un testo debole, che la destra non ha voluto rafforzare. La riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol è arrivata in Parlamento, ma il testo attuale è insufficiente e non dà risposte adeguate alle esigenze del territorio. Frutto di un percorso per nulla partecipato, che ha visto solo un accordo al vertice tra i presidenti delle province e il governo Meloni, in sfregio al fatto che l’autonomia è di tutte e tutti. Ne è uscita una mera manutenzione ordinaria, che certo possiamo condividere ma che non raggiunge gli obiettivi dichiarati di rafforzamento dell’autonomia. Per questo ho presentato emendamenti correttivi e alternativi per migliorare il testo.

“Tanto rumore per nulla” da parte della destra regionale. In questo testo la famosa “intesa”, necessaria e indispensabile per qualsiasi correttivo al nostro statuto di autonomia che sia avanzato dal governo o dal parlamento, non c’è. Viene chiamato così un semplice parere non vincolante dei consigli provinciali e regionale, che non è neppure preventivo come oggi, ma arriva tra il primo e il secondo voto del Parlamento.

Ho lavorato insieme ai consiglieri e alle consigliere provinciali del PD e ai costituzionalisti esperti del nostro territorio, con proposte concrete per un avanzamento vero.

Perché senza correttivi seri questa legge rischia di non incidere: l’autonomia va rafforzata, non solo citata. Ho proposto che l’Euregio entri nello Statuto come riconoscimento di un progetto politico e istituzionale che abbiamo già attivato dal 2006 e che per noi è la prospettiva più avanzata per i nostri territori.

E’ il colmo che gli accordi transfrontalieri siano riconosciuti in Costituzione mentre il GECT EUREGIO che noi abbiamo istituito con il Tirolo non compaia nel nostro Statuto.

Occorre garantire maggiore equilibrio di genere, perché una vera autonomia deve essere anche inclusiva e veramente rappresentativa mentre la regione TAA da anni non approva norme per “promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. Tutto bocciato, su indicazione del relatore onorevole Alessandro Urzi’, noto per decenni di battaglia nazionalista contro l’autonomia e oggi messo a guardia dell’accordo con Meloni. Voglio sperare però che lo stile costruttivo e rafforzativo delle mie proposte venga colto con spirito costituente nel voto in aula alla Camera.

On .Sara Ferrari