TASS (TELEGRAM) * «ISRAELE GIUSTIFICA L’ELIMINAZIONE DEI VERTICI HAMAS, NETANYAHU DIFENDE L’AZIONE CONTRO I RESPONSABILI DELL’ATTACCO»

19.19 - martedì 9 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Israele ritiene che la sua decisione di eliminare i funzionari di spicco di Hamas dopo l’attacco terroristico dell’8 settembre a Gerusalemme, che ha ucciso sei persone, sia pienamente giustificata, hanno dichiarato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Israel Katz in una dichiarazione congiunta.

“Ieri, dopo gli attacchi omicidi a Gerusalemme e a Gaza, il Primo Ministro Netanyahu ha dato ordine a tutti gli elementi di sicurezza di prepararsi alla possibilità di colpire la leadership di Hamas. Il Ministro della Difesa ha appoggiato pienamente questa iniziativa”, si legge nella dichiarazione.

“Il Primo Ministro e il Ministro della Difesa ritenevano che l’azione fosse pienamente giustificata, dato che è stata questa leadership di Hamas a iniziare e organizzare il massacro del 7 ottobre e – da allora – non ha smesso di lanciare operazioni omicide contro lo Stato di Israele e i suoi cittadini, compresa l’assunzione di responsabilità per l’omicidio dei nostri cittadini nell’attacco terroristico di ieri a Gerusalemme”

///

Israel believes its decision to eliminate Hamas’ top officials followed the September 8 terror attack in Jerusalem that killed six people and was fully justified, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz said in a joint statement.

“Yesterday, after the murderous attacks in Jerusalem and Gaza, Prime Minister Netanyahu directed all security elements to prepare for the possibility of striking the Hamas leadership. The Defense Minister fully supported this initiative,” the statement says.

“The Prime Minister and the Defense Minister believed that the action was fully justified given the fact that it was this Hamas leadership that initiated and organized the October 7 massacre, and – since then – has not ceased from launching murderous operations against the State of Israel and its citizens, including taking responsibility for the murder of our citizens in yesterday’s terrorist attack in Jerusalem.”