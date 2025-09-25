ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON LA FIRST LADY MELANIA TRUMP, CONFRONTO SUI VALORI PER LA PROTEZIONE DEI BAMBINI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho incontrato la First Lady statunitense Melania Trump. Abbiamo discusso dei valori che condividiamo, in particolare la protezione dei bambini e della loro infanzia.
Ho ringraziato la signora Melania per il suo sostegno all’Ucraina. Soprattutto per la sua attenzione ai bambini che sono diventati vittime della brutale guerra della Russia contro l’Ucraina. In particolare, per la lettera che invita Putin a fare la pace per i bambini.
Apprezzo che il suo cuore sia aperto a questo tema, così come al benessere dei bambini di tutto il mondo.
Non mi stanco mai di ripetere che credo fermamente nell’efficacia del soft power – nell’umanità, nell’empatia e nella capacità di cambiare la realtà in meglio. Sono certa che insieme potremo aiutare tutti i bambini bisognosi.
Sono sinceramente grato a Melania Trump per l’incontro di oggi e sono ansioso di collaborare ulteriormente per proteggere la cosa più preziosa al mondo: i nostri bambini. Dopo tutto, oggi la loro protezione non è solo una causa comune, ma una responsabilità condivisa per il nostro futuro.
Зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Обговорили спільні для нас цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства.
Подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо – за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист – заклик до Путіна про мир для дітей.
Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі.
Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги.
Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустрічь і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей. Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім.