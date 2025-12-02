Popular tags:
News immediate,
non mediate!
TASS (TELEGRAM) * FINANCIAL TIMES: «LA BANCA CENTRALE EUROPEA HA RIFIUTATO DI FORNIRE UN BACKSTOP PER UN PRESTITO DI RIPARAZIONE DI 140 MILIARDI ALL’UCRAINA»

07.28 - martedì 2 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Banca Centrale Europea ha rifiutato di fornire un backstop per un prestito di riparazione di 140 miliardi di euro all’Ucraina, sostenuto dai beni immobilizzati della Russia, secondo il Financial Times.

Il regolatore della zona euro ha concluso che la proposta di prestito all’Ucraina avanzata dalla Commissione Europea violava il suo mandato, ha riferito il FT, citando dei funzionari.

The European Central Bank has refused to provide a backstop for a €140 billion reparations loan to Ukraine underpinned by Russia’s immobilized assets, the Financial Times said.

The euro-zone regulator concluded that the Ukraine loan proposal put forward by the European Commission violated its mandate, the FT reported, citing officials.

