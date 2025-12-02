TASS (TELEGRAM) * CASA BIANCA: «IL PRESIDENTE TRUMP FARÀ UN ANNUNCIO NELLO STUDIO OVALE, MARTEDÌ 2/12 ALLE 19.00»

07.27 - martedì 2 dicembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump farà un annuncio nello Studio Ovale alle 19.00 GMT di martedì, come risulta dal programma presidenziale di oggi pubblicato dalla Casa Bianca.
Secondo il programma, prima di rivolgersi ai media, il leader degli Stati Uniti terrà una normale riunione nello Studio Ovale alle 16.30 GMT.
US President Donald Trump will make an announcement in the Oval Office at 7:00 p.m. GMT on Tuesday, a presidential schedule for today released by the White House shows.
According to it, prior to addressing the media, the US leader will hold a regular Oval Office meeting at 4:30 p.m. GMT.
