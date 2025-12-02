TASS (TELEGRAM) * «DURANTE LA NOTTE LE FORZE DI DIFESA AEREA RUSSE HANNO ABBATTUTO 45 VEICOLI UCRAINI»

07.25 - martedì 2 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 45 veicoli aerei senza pilota ucraini sopra le regioni russe durante la notte, di cui quattro abbattuti sopra la Cecenia, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Air defense forces shot down 45 Ukrainian unmanned aerial vehicles over Russian regions overnight, with four of them downed over Chechnya, the Russian Ministry of Defense reported.

