Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «DURANTE LA NOTTE LE FORZE DI DIFESA AEREA RUSSE HANNO ABBATTUTO 45 VEICOLI UCRAINI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
07.25 - martedì 2 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 45 veicoli aerei senza pilota ucraini sopra le regioni russe durante la notte, di cui quattro abbattuti sopra la Cecenia, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 45 veicoli aerei senza pilota ucraini sopra le regioni russe durante la notte, quattro dei quali sono stati abbattuti sopra la Cecenia, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

///

Air defense forces shot down 45 Ukrainian unmanned aerial vehicles over Russian regions overnight, with four of them downed over Chechnya, the Russian Ministry of Defense reported.

Air defense forces shot down 45 Ukrainian unmanned aerial vehicles over Russian regions overnight, with four of them downed over Chechnya, the Russian Ministry of Defense reported.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.