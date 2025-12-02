TASS (TELEGRAM) * REUTERS, «IN UNA TELEFONATA DEL 21 NOVEMBRE TRUMP HA CHIESTO A MADURO DI LASCIARE IL SUO PAESE ENTRO UNA SETTIMANA»

07.22 - martedì 2 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in una telefonata del 21 novembre, ha chiesto al Presidente venezuelano Nicolas Maduro di lasciare il suo Paese entro una settimana, ha riferito Reuters.

Le fonti hanno detto che Trump “ha detto a Maduro che ha una settimana di tempo per lasciare il Venezuela”, con il termine che scade il 28 novembre.

Secondo quanto riferito, Maduro avrebbe espresso la disponibilità a lasciare il Paese in cambio di un’amnistia legale completa, della revoca delle sanzioni statunitensi e della nomina del vicepresidente Delcy Rodríguez a capo di un governo di transizione, ma Trump ha “respinto la maggior parte” delle richieste.

US President Donald Trump, in a November 21 phone call, demanded Venezuelan President Nicolas Maduro leave his country within a week, Reuters reported.

Sources said Trump “told Maduro he had a week to leave Venezuela,” with the deadline expiring November 28.

Maduro reportedly expressed willingness to leave in exchange for full legal amnesty, the lifting of US sanctions and for VP Delcy Rodríguez to head a transitional government, but Trump “rejected most” of the demands.