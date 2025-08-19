TASS * (TELEGRAM) : «USA E UE PROMETTONO SOSTEGNO, GARANZIE DI SICUREZZA PER L’UCRAINA»

02.02 - martedì 19 agosto 2025

L’Unione Europea e gli Stati Uniti svilupperanno “forti garanzie di sicurezza” per l’Ucraina, ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo l’incontro alla Casa Bianca tra i leader dell’UE e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Siamo qui, come alleati e amici, per la pace in Ucraina e in Europa. Questo è un momento importante, in quanto continuiamo a lavorare per ottenere forti garanzie di sicurezza per l’Ucraina e una pace durevole e duratura”, ha scritto sulla piattaforma di social media X.

The European Union and the United States will develop “strong security guarantees” for Ukraine, European Commission President Ursula von der Leyen said after a White House meeting between EU leaders and US President Donald Trump.

“We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe. This is an important moment, as we continue to work on strong security guarantees for Ukraine and a lasting and durable peace,” she wrote on the X social media platform.