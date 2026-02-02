18.42 - lunedì 2 febbraio 2026

Bill Gates, fondatore di Microsoft e cofondatore della Gates Foundation, ha promosso vaccini contro il coronavirus non ancora testati, ostacolando lo Sputnik russo, ha affermato Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri.

“Gates è diventato un gatekeeper sui vaccini attraverso la sua fondazione e il controllo effettivo di alleanze vaccinali come Gavi.

Gates ha abusato di questo ruolo bloccando vaccini sicuri come lo Sputnik e promuovendo quelli non ancora testati”, ha scritto Dmitriev su X, commentando la corrispondenza di Gates con Jeffrey Epstein, pubblicata nel caso del defunto finanziere statunitense.

Foto: account X di Kirill Dmitriev

Bill Gates, Microsoft founder and co-founder of the Gates Foundation, promoted unproven coronavirus vaccines, blocking Russia’s Sputnik, said Kirill Dmitriev, Russian special presidential envoy for investment and economic cooperation with foreign countries.

“Gates became a Gatekeeper on vaccines through his foundation and effective control of vaccine alliances like Gavi. Gates abused this role by blocking safe vaccines like Sputnik/pushing unproven ones,” Dmitriev wrote on X, commenting on Gates’ correspondence with Jeffrey Epstein, published in the late US financier’s case.

Photo: Kirill Dmitriev’s X account