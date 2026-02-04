TASS (TELEGRAM) * BELOUSOV, «A GENNAIO SONO GIÀ ENTRATE IN SERVIZIO OLTRE 10.000 ARMI E 2 MILIONI DI MUNIZIONI»

09.58 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Circa 2 milioni di munizioni e oltre 10.000 armi sono entrate in servizio con le truppe russe il mese scorso, ha dichiarato il ministro della Difesa russo Andrey Belousov durante una riunione.

“A gennaio sono già entrate in servizio oltre 10.000 armi e circa 2 milioni di munizioni”, ha affermato il capo della difesa russa.

Nel corso dell’intero 2026, saranno consegnati all’esercito oltre 310.000 pezzi di equipaggiamento e circa 21 milioni di munizioni, ha dichiarato il ministero della Difesa russo al termine della riunione presieduta da Belousov.

///

Around 2 million munitions and more than 10,000 weapons entered into service with Russian troops last month, Russia’s Defense Minister Andrey Belousov said at a meeting.

“In January, over 10,000 weapons and around 2 million munitions entered service already,” Russia’s defense chief said.

In the whole of 2026, more than 310,000 pieces of equipment and some 21 million munitions will be delivered to the Army, the Russian Defense Ministry said, following the meeting chaired by Belousov.