ASSESSORE PAT (GEROSA) * AUTONOMIA: «IL 5 SETTEMBRE È UNA DATA CHE PARLA AL CUORE DI NOI TRENTINI»

Il 5 settembre è una data che parla al cuore di noi Trentini.
È il giorno in cui, nel 1946, grazie all’accordo Degasperi-Gruber, ha preso forma il cammino della nostra Autonomia speciale: una storia fatta di responsabilità, crescita e orgoglio identitario.
Un’autonomia che non è solo un assetto istituzionale, ma un valore profondo, radicato nella nostra comunità. Un valore che abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni, come è stato fatto con noi quando eravamo giovani ￼.
Insieme all’Assessore Marchiori, delegato in materia, abbiamo scelto di iniziare questo percorso fin dai primi anni nelle scuole dell’infanzia, per poi accompagnare studenti e studentesse lungo tutto il loro cammino educativo.
Vogliamo affiancare e rafforzare ciò che le nostre scuole già fanno con passione: raccontare l’Autonomia, la sua storia, il suo significato oggi e la sua importanza per il futuro.
Perché l’Autonomia è parte viva della nostra identità. E ognuno di noi, senza distinzione, ha la responsabilità di custodirla e farla crescere.
Per il Trentino di oggi, e per quello di domani
Francesca Gerosa
Assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità