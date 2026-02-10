TASS (TELEGRAM) * BAGHAEI, «LO SCANDALO EPSTEIN NON È SOLO UN CASO PENALE, MA UN PROGETTO GEOPOLITICO VOLTO A FAVORIRE GLI INTERESSI DI ISRAELE»

16.46 - martedì 10 febbraio 2026

L’Iran ritiene che lo scandalo globale che coinvolge Jeffrey Epstein non sia solo un caso penale, ma un “progetto” geopolitico orchestrato per promuovere gli interessi di Israele, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei.

“Considerando le numerose segnalazioni relative al regime sionista o ad altri paesi che utilizzano questi casi e notizie false per promuovere i propri obiettivi politici, sembra sempre più probabile che l’intera vicenda possa essere parte di un progetto a lungo termine e su larga scala volto a promuovere gli obiettivi politici di determinate parti, in particolare il regime sionista”, ha dichiarato il diplomatico iraniano durante una conferenza stampa settimanale.

“Questi crimini hanno toccato profondamente la vita delle persone in tutto il mondo e, in un certo senso, dovrebbero essere considerati crimini contro l’umanità”, ha aggiunto.

Iran believes the global scandal around Jeffrey Epstein is not just a criminal case but a geopolitical “project” orchestrated to advance Israel’s interests, Iranian Foreign Ministry Spokesman Esmail Baghaei said.

“Given numerous reports about the Zionist regime or some other countries using these cases and bogus news to advance their political goals, it seems to increasingly suggest that this whole thing may be part of a long-term and large-scale project to promote the political goals of certain sides, especially the Zionist regime,” the Iranian diplomat said at a weekly news conference.

“These crimes have touched human lives across the world very deeply, and should in a certain sense be viewed as crimes against humanity,” he added.