TASS (TELEGRAM) * BAERBOCK, «NON È ESCLUSO IL DISPIEGAMENTO DI FORZE DI PACE DELLE NAZIONI UNITE IN UCRAINA»

Non è escluso il dispiegamento di forze di pace delle Nazioni Unite in Ucraina dopo i colloqui di pace che concluderanno la soluzione della crisi attuale, ha dichiarato la Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.
“Se la maggioranza dei Paesi membri delle Nazioni Unite concorda sulla necessità di un’attività di mantenimento della pace dell’ONU [in Ucraina], speriamo che in questo modo saremo in grado di garantire una pace duratura”, ha detto in un’intervista a Bild.
The deployment of UN peacekeepers to Ukraine following peace talks that would conclude the settlement of the current crisis is not ruled out, United Nations General Assembly President and former German Foreign Minister Annalena Baerbock stated.
“If the majority of UN member nations agree that UN peacekeeping activity is necessary [in Ukraine], we hope that this way we will be able to ensure lasting peace,” she said in an interview with Bild.