COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – INTERROGAZIONE * OSPEDALI TRENTO E ROVERETO: «LA PROVINCIA QUALI AZIONI INTENDE INTRAPRENDERE PER TUTELARE IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE?»

14.37 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Situazione del personale addetto alle pulizie negli ospedali di Trento e Rovereto e garanzia delle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti ospedalieri.

Premesso che:

il personale addetto alle pulizie riveste un ruolo essenziale per la sicurezza e la salute pubblica, in particolare all’interno delle strutture ospedaliere, dove l’igiene e la sanificazione sono determinanti per la prevenzione delle infezioni;

negli ospedali di Trento e Rovereto le lavoratrici e i lavoratori del settore pulizie hanno proclamato lo stato di agitazione, astenendosi da ogni prestazione oltre l’orario contrattuale, a seguito di condizioni di lavoro ritenute insostenibili;

le organizzazioni sindacali hanno denunciato: grave carenza di organico, orari insostenibili, ricorso sistematico e obbligato a straordinari pesantemente tassati, rifiuto di ferie e permessi, rientri forzati e salti del riposo, oltre a episodi di rapporti interpersonali poco rispettosi da parte di alcuni caposervizio;

è stato segnalato che l’attuale appaltatore del servizio, la cooperativa Rekeep, gestisce con organici ridotti rispetto a quando subentrò, con 60 unità in meno a Trento e circa 10 a Rovereto, determinando un aumento dei carichi di lavoro;

sono state riportate ulteriori criticità: strumenti di lavoro rotti o inefficienti, formazione assente o insufficiente per le nuove assunte, personale costretto a svolgere mansioni non previste dal contratto (come il rifacimento letti, compito degli operatori socio-sanitari), stipendi medi di 7,79 euro l’ora e, per molte, retribuzioni mensili tra i 600 e gli 800 euro;

la situazione rischia di compromettere la qualità del servizio e, di conseguenza, la sicurezza dei pazienti, come evidenziato dalle organizzazioni sindacali;

l’appalto con Rekeep scadrà a ottobre, creando ulteriore incertezza per il futuro del servizio e del personale;

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere:

quali azioni urgenti intenda intraprendere la Provincia autonoma di Trento, per il tramite di APSS, per garantire il rispetto dei diritti contrattuali e delle condizioni di lavoro del personale addetto alle pulizie ospedaliere, anche in considerazione del ruolo strategico che esso svolge per la salute pubblica;

se la Giunta sia a conoscenza della riduzione significativa di organico rispetto agli anni precedenti e quali interventi intenda porre in essere per assicurare il ripristino di una dotazione di personale adeguata;

quali verifiche siano state effettuate da APSS sul rispetto da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali, inclusi quelli relativi alla formazione, agli strumenti di lavoro e alla tutela della salute e sicurezza delle addette;

come si intenda intervenire per assicurare che il prossimo affidamento del servizio (a seguito della scadenza dell’appalto) garantisca condizioni di lavoro dignitose, stabilità occupazionale e la qualità del servizio erogato;

se sia stata valutata la possibilità di internalizzare il servizio di pulizia negli ospedali, al fine di assicurare un controllo diretto sulle condizioni di lavoro e sugli standard igienici.

*

Cons. Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra