TASS * PETER PELLEGRINI, «INCONTRO RUSSIA-USA, POTRÀ SEGNARE UNA SVOLTA DECISIVA PER LA PACE IN UCRAINA»

Un incontro tra il presidente della Russia e quello degli Stati Uniti, previsto in Alaska il 15 agosto, potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il percorso verso la pace in Ucraina, ha detto il presidente della Slovacchia, Peter Pellegrini. È un passo significativo verso una soluzione che conduca alla pace in Ucraina. Il vertice tra Stati Uniti e Russia potrebbe diventare un momento cruciale nei negoziati per la cessazione delle ostilità. L’obiettivo è dichiarare un cessate il fuoco che sarà seguito da colloqui per porre fine alla guerra e per lo sviluppo dell’Ucraina nel periodo post-bellico, ha affermato l’agenzia di stampa TASR.

