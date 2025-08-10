TASS * «MARK RUTTE CONFERMA IL CONTINUO INVIO DI ARMI AMERICANE ALL’UCRAINA, IL SUMMIT RUSSIA-STATI UNITI NON INFLUIRÀ SULLE FORNITURE»

20.47 - domenica 10 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forniture di armi americane sponsorizzate dall’Europa all’Ucraina continueranno indipendentemente dall’esito del vertice Russia-Stati Uniti del 15 agosto, ha dichiarato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte.

“Assolutamente, continueranno,” ha detto in un’intervista a CBS News.

“Abbiamo avuto i primi due pacchetti impegnati dai Paesi Bassi e poi dagli scandinavi. Mi aspetto ulteriori annunci nei prossimi giorni e settimane. E questo è cruciale,” ha aggiunto.

///

Supplies of Europe-sponsored American weapons to Ukraine will continue regardless of the outcome of the Russia-US summit on August 15, NATO Secretary General Mark Rutte said.

“Absolutely, they will continue,” he said in an interview with CBS News.

“So we had the first two packages committed by the Dutch and then by the Scandinavians. I expect further announcements in the coming days and weeks. And this is crucial,” he said.