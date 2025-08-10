Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * «MARK RUTTE CONFERMA IL CONTINUO INVIO DI ARMI AMERICANE ALL’UCRAINA, IL SUMMIT RUSSIA-STATI UNITI NON INFLUIRÀ SULLE FORNITURE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.47 - domenica 10 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forniture di armi americane sponsorizzate dall’Europa all’Ucraina continueranno indipendentemente dall’esito del vertice Russia-Stati Uniti del 15 agosto, ha dichiarato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte.

“Assolutamente, continueranno,” ha detto in un’intervista a CBS News.

“Abbiamo avuto i primi due pacchetti impegnati dai Paesi Bassi e poi dagli scandinavi. Mi aspetto ulteriori annunci nei prossimi giorni e settimane. E questo è cruciale,” ha aggiunto.

///

Supplies of Europe-sponsored American weapons to Ukraine will continue regardless of the outcome of the Russia-US summit on August 15, NATO Secretary General Mark Rutte said.

“Absolutely, they will continue,” he said in an interview with CBS News.

“So we had the first two packages committed by the Dutch and then by the Scandinavians. I expect further announcements in the coming days and weeks. And this is crucial,” he said.

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.