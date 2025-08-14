Popular tags: featured 20
TASS * PESKOV (PORTAVOCE CREMLINO), «NON È PREVISTO UN DOCUMENTO FINALE A SEGUITO DEL VERTICE IN ALASKA, LA VISITA DI WITKOFF IN RUSSIA È STATA PRODUTTIVA»

16.55 - giovedì 14 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rilasciato alcune dichiarazioni chiave sul prossimo vertice in Alaska. Non è previsto un documento finale a seguito del vertice in Alaska. La visita di Witkoff in Russia è stata produttiva e ha aperto la strada all’incontro tra i presidenti. I preparativi per il vertice in Alaska sono stati effettuati con breve preavviso. Tutte le disposizioni necessarie per l’incontro tra Putin e Trump sono state finalizzate, con tutte le condizioni soddisfatte. Sarebbe un errore affrettarsi a prevedere l’esito dell’incontro. Attualmente la Russia e gli Stati Uniti stanno discutendo del conflitto ucraino, mentre la posizione di Kiev potrebbe essere considerata in fasi successive.

❕Key takeaways from Kremlin Spokesman Dmitry Peskov’s statements on the upcoming Alaska summit:

▪️No final document is expected following the Alaska summit

▪️Witkoff’s visit to Russia was productive, paving the way for the presidents’ meeting

▪️Preparations for the Alaska summit were carried out on short notice

▪️All necessary arrangements for the Putin-Trump meeting have been finalized, with all conditions met

▪️It would be a mistake to rush and predict the outcome of the meeting

▪️Russia and the US are currently discussing the Ukrainian conflict, while Kiev’s position may be considered at later stages

