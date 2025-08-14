TASS * RUBIO, «IL PRESIDENTE TRUMP CERCA CON PUTIN LA PACE IN UCRAINA»

16.06 - giovedì 14 agosto 2025

Durante il suo incontro con il leader russo Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti Trump vuole capire se la pace è possibile in Ucraina, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha sottolineato che le garanzie di sicurezza e gli scambi territoriali sono necessari per ottenere la pace in Ucraina.

Ha evidenziato che senza questi elementi fondamentali non si potrà raggiungere una soluzione duratura al conflitto.

Rubio ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti nel sostenere processi che conducano a una stabilità duratura nella regione.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato a TASS che non è previsto alcun documento finale come risultato del vertice tra la Russia e gli Stati Uniti in Alaska.

I preparativi per il vertice in Alaska sono stati effettuati con breve preavviso, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’agenzia TASS.

