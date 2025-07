TASS * «OTTO ALTI FUNZIONARI DEL DIPARTIMENTO USA PER L’EFFICIENZA SI DIMETTONO, SETTE PROGRAMMATORI GIÀ USCITI E ALTRI TRE IN PARTENZA»

18.32 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Almeno otto alti funzionari del dipartimento per l’efficienza del governo degli Stati Uniti (DOGE), precedentemente supervisionato dall’imprenditore Elon Musk, si sono dimessi dopo le sue dimissioni, ha riferito Politico citando fonti.

Secondo il rapporto, almeno sette programmatori hanno già lasciato il DOGE e altri tre stanno pianificando di andarsene. Alcuni di questi dipendenti avevano accesso a segreti di stato.

Una fonte della Casa Bianca ha osservato che molti dei membri del dipartimento di Musk erano inizialmente assunti con contratti a tempo determinato. “Non è mai stato previsto che i livelli più alti dei funzionari del DOGE facessero carriera nel governo”, ha spiegato.

At least eight senior employees of the US government efficiency department (DOGE), which was previously overseen by entrepreneur Elon Musk, resigned after he stepped down, Politico reported, citing sources.

According to the report, at least seven programmers have already left DOGE, and three more are planning to depart. Some of these employees had access to state secrets.

A White House source noted that many of Musk’s department staff were initially hired on fixed-term contracts. “It was never the plan for the highest levels of DOGE officials to make a career out of the government,” he explained.