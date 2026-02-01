LEGA * CAMERA: «SICUREZZA, BARABOTTI (LEGA): CHIUDERE CENTRI SOCIALI ABUSIVI, SITUAZIONE GRAVE ANCHE IN TOSCANA»

15.42 - domenica 1 febbraio 2026

Sicurezza, Barabotti (Lega): chiudere centri sociali abusivi, situazione grave anche in Toscana

Roma, 1 feb. – “Quanto accaduto a Torino conferma che il tema delle occupazioni abusive legate anche ai centri sociali non è più rinviabile. Anche in Toscana la situazione è grave. Il CPA di Firenze Sud è occupato abusivamente da oltre trent’anni, sotto gli occhi di amministrazioni locali che hanno scelto di non intervenire, legittimando di fatto l’illegalità e i fenomeni di violenza che prolifero in realtà simili. Serve procede subito allo sgombero di tutte le occupazioni abusive, mettendo fine all’impunita e ristabilendo il sacrosanto principio di legalità che non è negoziabile. Anni di tolleranza politica hanno prodotto il risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti. Ora basta violenza, aggressioni alle forze dell’ordine, disprezzo per le istituzioni”.

Lo dichiara il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti.

