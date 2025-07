TASS * «L’ESERCITO ISRAELIANO RAFFORZA IL PRESIDIO NELLA CISGIORDANIA, LA SICUREZZA DEI CITTADINI È PRIORITÀ»

18.15 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) invieranno due battaglioni aggiuntivi nella Cisgiordania, ha riferito il servizio stampa dell’esercito.

“Secondo la valutazione della situazione, è stata presa la decisione di rafforzare due battaglioni nel settore del Comando Centrale [che è responsabile della Cisgiordania]”, si legge nella dichiarazione.

Il servizio stampa ha dichiarato che durante tutta la guerra vengono effettuate valutazioni continue della situazione e, di conseguenza, viene determinata l’ordine di battaglia necessario per adempiere alle missioni operative in vari settori. Le IDF “continueranno ad operare in modo difensivo e offensivo per proteggere la sicurezza dei cittadini israeliani”, ha affermato l’ufficio stampa.

///

The Israel Defense Forces (IDF) will send two additional battalions to the West Bank of the Jordan River, the army’s press service reported.

“According to the situation assessment, a decision was made to reinforce two battalions in the Central Command sector [that is in charge of the West Bank of the Jordan River],” the statement reads.

The press service said that throughout the war, continuous situation assessments are being conducted, and accordingly, the necessary order of battle is determined for fulfilling operational missions in various sectors. The IDF “will continue to operate defensively and offensively to protect the security of Israeli citizens,” the press office said.