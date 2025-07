TASS * MINISTERO SALUTE : «SEGNALATI 60 MILA MORTI NELLA STRISCIA DI GAZA DALL’OTTOBRE 2023, A CAUSA DELLE AZIONI DI ISRAELE» (VIDEO)

13.02 - martedì 29 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Secondo il Ministero della Salute dell’enclave, a causa delle azioni di Israele, il numero dei morti nella Striscia di Gaza ha superato i 60.000 dall’ottobre 2023.

Il video è fornito da TASS, Reuters e Anadolu Agency.

///

As a result of Israel’s actions, the death toll in the Gaza Strip has surpassed 60,000 since October 2023, the enclave’s Health Ministry said.

Video: TASS/Reuters/Anadolu Agency