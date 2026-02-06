PAT * «GENNAIO 2026 IL PIÙ FREDDO DEGLI ULTIMI 5 ANNI»

13.00 - venerdì 6 febbraio 2026

Cinquantacinque millimetri di precipitazione in un mese, di cui oltre 22 caduti in una sola giornata, e 19 giorni di gelo: sono alcuni dei numeri che raccontano gennaio 2026 in Trentino, secondo il report mensile di Meteotrentino.

Un mese che, pur collocandosi vicino alle medie climatiche, si è distinto per una marcata differenza tra la prima e la seconda parte.

Le prime due decadi sono trascorse sotto il segno della stabilità atmosferica, con precipitazioni praticamente assenti.

Il quadro è cambiato nell’ultima parte del mese, quando una serie di perturbazioni ha riportato piogge frequenti e nevicate fino in fondovalle.

Questo ha favorito il superamento dei valori medi stagionali: a Trento Laste, in particolare, il 28 gennaio si è registrato l’evento più significativo, con 22,6 millimetri di precipitazione in 24 ore.

Dal punto di vista termico, gennaio 2026 è stato il più freddo degli ultimi 5 anni e il terzo più freddo degli ultimi 15.

Le temperature sono rimaste generalmente inferiori alla media nella prima metà del mese, con un numero elevato di giornate di gelo, per poi mostrare una graduale risalita.

Le minime più basse si sono registrate attorno all’8 gennaio.

Il report completo di Meteotrentino è disponibile in allegato.